Обмеження прав людини в Україні є пропорційними, але треба краще захищати права громадських активістів – Єврокомісія

Єврокомісія у звіті вказала, що в Україні зберігається загальна повага до прав людини, обмеження прав під час воєнного стану є пропорційним, але треба уникати тиску на громадських активістів.

Джерело фото: europarl.europa.eu

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 30 жовтня Європейська комісія оприлюднила щорічний звіт про розширення, де оцінила успіхи України на шляху до ЄС. В окремій доповіді йдеться зокрема про стан функціонування демократичних інститутів і дотримання в Україні гарантій прав людини.

Як вказала Єврокомісія, «воєнний стан допускає введення певних обмежень прав і свобод особи, прав і законних інтересів юридичних осіб. Загалом його застосування було пропорційним».

Втім, вона вказала, що «випадки непропорційних обмежень на поїздки для представників парламентської опозиції та ймовірний тиск на організації громадянського суспільства (ОГС) потребують належного вирішення».

«Загальна база основних прав є задовільною. Влада України зберегла свою загальну повагу до основних прав і продемонстрував свою відданість їх захисту та подальшому узгодженню з acquis ЄС, незважаючи на обмеження через триваючу війну та воєнний стан.

Воєнний стан призвів до певних обмежень прав і свобод, але вони залишалися в основному пропорційними безпековій ситуації та загалом застосовувалися обережно» - зазначають чиновники Єврокомісії.

Також ЄК вказала, що, незважаючи на обмеження воєнного стану, організації громадянського суспільства (ОГС) продовжували свою діяльність відносно безперешкодно.

«Конструктивна співпраця між органами влади та ОГС дійсно відбувається в широкому діапазоні політичних сфер» - вказано у доповіді.

Разом з тим, на думку Єврокомісії, потрібні «заходи для посилення існуючих механізмів захисту активістів громадянського суспільства від тиску».

«Уряд розширив програми державного фінансування ОГС. В Україні є кілька стратегічних документів, які сприяють залученню громадянського суспільства. Вони продовжували впроваджуватися в рамках консультативного та прозорого процесу. У червні 2024 року було прийнято закон про консультації з громадськістю, який вимагає широких та обов’язкових консультацій органів державної влади та місцевого самоврядування під час прийняття рішень перед ухваленням законодавства. Однак Закон набуде чинності лише через 12 місяців після закінчення воєнного стану» - вказала Єврокомісія.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», ЄК вказала, що постійні зусилля щодо ефективного впровадження реформ юстиції та проведення перевірок на доброчесність призвели до зміцнення незалежності та підзвітності судової системи». Крім того, на думку ЄК, потрібні заходи стосовно доброчесності на державній службі, а антикорупційним органам – потрібно більше ресурсів, ширші та незалежні повноваження та свобода від неправомірного політичного втручання та впливу.

Також, на думку ЄК, потрібні антикорупційні стратегії та систематична оцінка ризиків у ключових секторах. Нагадаємо, що такі стратегії та оцінка наразі проводиться спільно з ОГС.

Автор: Наталя Мамченко

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