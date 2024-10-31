У Києві на підключення всіх будинків до тепла потрібно до 7 днів – КМДА

31 жовтня вже 16% житлового фонду столиці (1 617 багатоповерхівок) отримали опалення.

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У столиці з 30 жовтня триває підключення житлових будинків до тепла. Багатоповерхівки підключають до системи теплопостачання поступово.

Як повідомляють у КМДА, підключення до тепла всіх будинків триватиме до 7 днів, адже у столиці функціонує одна з найбільших систем централізованого теплопостачання в Європі – 2,7 тис. км тепломереж, теплоелектроцентралі, 160 задіяних в опалювальному процесі котелень.

«Увімкнення опалення в більш короткі терміни технологічно неможливе, бо різке збільшення теплового навантаження може призвести до аварійних пошкоджень», - наголошують у міській держадміністрації.

Так, станом на ранок 31 жовтня вже 16% житлового фонду столиці (1 617 багатоповерхівок) отримали опалення.

Будинки, що отримують тепло на підставі колективних договорів, підключають до опалення за заявками їх управителів.

Водночас опалювальний сезон для закладів соціальної сфери розпочався з 14 жовтня. Тепло до будівель подається за індивідуальними заявками їхніх керівників. Наразі до опалення підключені 92% (418) шкіл, 88% (472) дитсадків, а також 79% (277) лікувальних закладів.

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