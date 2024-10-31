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ВККС припинила кваліфікаційне оцінювання двох суддів на відповідність займаній посаді

12:28, 31 жовтня 2024
Кваліфікаційне оцінювання суддів з Донеччини та Кропивницького було припинено.
ВККС припинила кваліфікаційне оцінювання двох суддів на відповідність займаній посаді
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30 жовтня Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у пленарному складі розглянуто питання про припинення кваліфікаційного оцінювання двох суддів на відповідність займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Решетняк Ігор Володимирович - Артемівський міськрайонний суд Донецької області - припинено кваліфікаційне оцінювання

Яковлев Денис Леонідович - Кіровський районний суд міста Кіровограда - припинити кваліфікаційне оцінювання судді у зв’язку з ненабуттям повноважень судді зі здійснення правосуддя. Припинити ведення суддівського досьє, передати його на архівне зберігання, облік даних посади судді Кіровського районного суду міста Кіровограда, на яку було призначено Яковлева Дениса Леонідовича, здійснювати як вакантної.

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суддя ВККС

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