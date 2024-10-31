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В ОП відповіли, коли розпочнеться робота над формуванням пропозицій до другого Саміту миру

10:52, 31 жовтня 2024
Формуванням пропозицій до другого Саміту миру розпочнеться на основі напрацювань тематичних конференцій.
В ОП відповіли, коли розпочнеться робота над формуванням пропозицій до другого Саміту миру
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В Офісі Президента наголосили, що Україна з десятками країн-партнерів завершує проведення тематичних конференцій щодо окремих пунктів Формули миру. Формуванням пропозицій до другого Саміту миру розпочнеться на основі напрацювань цих форумів. Вони мають стати основою для розгляду та затвердження його учасниками.

Як заявив Президент України Володимир Зеленський, починаючи із серпня й до листопада в межах таких конференцій опрацьовувалися всі пункти Формули миру – усі з «хорошим представництвом світу».

«Були зустрічі щодо ядерної безпеки, енергетичної безпеки, продовольчої, екологічної – після підриву Каховської дамби та всіх російських ударів. Тобто всі аспекти російської агресії будуть винесені в окремий документ, який має стати змістовною основою для другого Саміту миру. Покроковий шлях до миру», – сказав Глава держави.

«На початку листопада ми завершимо нашу “Формулу миру”, і Президент Зеленський сказав, що тоді він буде готовий прислухатися до інших ініціатив, наприклад Китаю, Бразилії, Південної Африки тощо, щоб інтегрувати їх у нашу. Тоді наша пропозиція матиме значну підтримку», – наголосив глава ОП Андрій Єрмак.

Про проведення тематичних конференцій на основі напрацювань відповідних робочих груп було домовлено під час першого Саміту миру у Швейцарії цьогоріч у червні.

За словами Андрія Єрмака, ідея Формули миру виникла у Володимира Зеленського ще навесні 2022 року. Вона полягала в тому, щоб запропонувати світові саме українське бачення справедливого завершення війни на основі міжнародного права. Щоб протидіяти не просто російській пропаганді та її фейковим заявам про мир, а й можливим альтернативним мирним планам, які могли б не враховувати українських інтересів. На переконання керівника Офісу Президента України, саме комплексність Формули та її базування на міжнародному праві дають змогу врахувати інтереси країн з усіх континентів світу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», керівник ОП Андрій Єрмак зробив заяву щодо переговорів із росією.

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війна Володимир Зеленський офіс президента

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