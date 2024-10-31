В ОП ответили, когда начнется работа над формированием предложений ко второму Саммиту мира

Формированием предложений ко второму Саммиту мира начнется на основе разработок тематических конференций.

В Офисе Президента подчеркнули, что Украина с десятками стран-партнеров завершает проведение тематических конференций по отдельным пунктам Формулы мира. Формированием предложений ко второму Саммиту мира начнется на основе разработок этих форумов. Они должны стать основанием для рассмотрения и утверждения его участниками.

Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский, начиная с августа и до ноября в рамках таких конференций прорабатывались все пункты Формулы мира – все с «хорошим представительством мира».

«Были встречи по ядерной безопасности, энергетической безопасности, продовольственной, экологической – после подрыва Каховской дамбы и всех российских ударов. То есть, все аспекты российской агрессии будут вынесены в отдельный документ, который должен стать содержательной основой для второго Саммита мира. Пошаговый путь к миру», – сказал Глава государства.

«В начале ноября мы завершим нашу “Формулу мира”, и Президент Зеленский сказал, что тогда он будет готов прислушиваться к другим инициативам, например, Китаю, Бразилии, Южной Африке и тому подобное, чтобы интегрировать их в нашу. Тогда наше предложение будет иметь значительную поддержку», – подчеркнул глава ОП Андрей Ермак.

О проведении тематических конференций на основе наработок соответствующих рабочих групп было договорено во время первого Саммита мира в Швейцарии в июне.

По словам Андрея Ермака, идея Формулы мира возникла у Владимира Зеленского еще весной 2022 года. Она заключалась в том, чтобы предложить миру именно украинское видение справедливого завершения войны на основе международного права. Чтобы противодействовать не просто российской пропаганде и ее фейковым заявлениям о мире, но и возможным альтернативным мирным планам, которые могли бы не учитывать украинские интересы. По мнению руководителя Офиса Президента Украины, именно комплексность Формулы и ее базирование на международном праве позволяют учесть интересы стран со всех континентов мира.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», руководитель ОП Андрей Ермак сделал заявление по поводу переговоров с россией.

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