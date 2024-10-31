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Суд взыскал с владелицы квартиры, из-за пожара на балконе которой получило повреждение жилье соседа, более 160 тыс грн

15:28, 31 октября 2024
Житель многоэтажки, обратившийся в суд с иском о возмещении ущерба, заявил, что его квартира получила повреждения в результате пожара и его тушения.
Суд взыскал с владелицы квартиры, из-за пожара на балконе которой получило повреждение жилье соседа, более 160 тыс грн
Фото иллюстративное, источник фото - telegraf.in.ua
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Хмельницкий апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска о возмещении имущественного ущерба, причиненного пожаром и затоплением жилья. Зато постановил новое – удовлетворил иск и взыскал с ответчицы в пользу владельца поврежденной квартиры 167 660 гривен имущественного вреда и судебные издержки. Об этом сообщил официальный сайт Хмельницкого апелляционного суда.

Житель багатоповерхівки, котрий звернувся до суду з позовом про відшкодування шкоди, пояснив, що у червні 2018 року його квартира зазнала пошкоджень унаслідок пожежі та її гасіння. Місце виникнення первинного горіння – балкон сусіднього помешкання. 

Оскільки обов`язок із забезпечення пожежної безпеки в житлових приміщеннях покладається на їхніх власників, то просив суд стягнути на його користь з власниці квартири, де почалася пожежа, 167 660 гривень майнової шкоди.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області дійшов висновку, що позивач не довів належними та допустимими доказами виникнення пожежі з вини відповідачки, а також розмір завданих йому збитків, тому у позові відмовив.

Чоловік написав апеляційну скаргу з проханням скасувати це рішення та задовольнити його позовні вимоги.

Як встановили суди, пожежа у багатоквартирному житловому будинку сталася 2 червня 2018 року. Її осередок знаходився на балконі квартири, власницею якої є відповідачка. Вогонь перекинувся на помешкання сусіда. Причина займання – «занесення малокалорійного джерела запалювання (сірник, недопалок тютюнового виробу і т.ін.) в горюче середовище (ймовірно через необережність)».

Унаслідок пожежі та її гасіння квартира позивача зазнала пошкоджень. Вартість відновлювального ремонту склала 167 660 гривень.

Колегія суддів апеляційного суду зазначила, що зібрані докази – акти про пожежу, про залиття квартири водою під час її гасіння; висновок експертного дослідження із локальним кошторисом на будівельні роботи; висновок експерта – вказують на те, що пожежа у багатоквартирному житловому будинку сталася через загоряння на балконі квартири відповідачки, внаслідок чого житло її сусіда зазнало технічних ушкоджень і потребувало відновлювального ремонту вартістю 167 660 гривень. Ці докази вона не спростувала.

Апеляційний суд також зауважив: орендарі, котрі на час пожежі винаймали квартиру відповідачки, не можуть відповідати за завдану майнову шкоду, позаяк договір оренди квартири між ними без нотаріального посвідчення є неукладеним. Тому відшкодувати збитки має власниця квартири – відповідачка у справі.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/16303/19 можна буде ознайомитися у ЄДРСР.

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