США будут защищать Южную Корею всеми видами вооружения, в том числе и ядерными — глава Пентагона

Ллойд Остин отметил, что любая ядерная атака КНДР против Соединенных Штатов или их союзников и партнеров приведет к концу режима Ким Чен Ына.

Источник фото: Secretary of Defense Lloyd J. Austin III / Х

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил твердое обязательство Вашингтона обеспечить расширенное сдерживание КНДР, «используя весь спектр оборонных возможностей США, включая ядерную, обычную, противоракетную оборону и передовые неядерные возможности». Об этом говорится в совместном коммюнике 56-го Консультативного совещания по безопасности между США и Республикой Корея, которое состоялось при участии обеих стран.

Остин отметил, что любая ядерная атака КНДР против Соединенных Штатов или их союзников и партнеров приведет к концу режима Ким Чен Ына.

«Любая ядерная атака КНДР против Соединенных Штатов или их союзников и партнеров является неприемлемой и приведет к концу режима Кима», - говорится в коммюнике.

США и Южная Корея также выразили обеспокоенность тем, что военное сотрудничество между россией и КНДР, усилившееся после подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, усугубляет региональную нестабильность.

«Оба лидера четко дали понять, что военное сотрудничество, включая незаконную торговлю оружием и передачу высоких технологий между россией и КНДР, является явным нарушением резолюций СБ ООН и призвали россию выполнять свои обязательства. Оба лидера также решительно осудили то, что военное сотрудничество между россией и КНДР вышло за рамки передачи военных поставок к фактическому развертыванию сил и пообещали тесно координировать с международным сообществом в этом вопросе», - говорится в заявлении.

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