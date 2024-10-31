Практика судов
  1. В мире

США будут защищать Южную Корею всеми видами вооружения, в том числе и ядерными — глава Пентагона

10:34, 31 октября 2024
Ллойд Остин отметил, что любая ядерная атака КНДР против Соединенных Штатов или их союзников и партнеров приведет к концу режима Ким Чен Ына.
США будут защищать Южную Корею всеми видами вооружения, в том числе и ядерными — глава Пентагона
Источник фото: Secretary of Defense Lloyd J. Austin III / Х
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил твердое обязательство Вашингтона обеспечить расширенное сдерживание КНДР, «используя весь спектр оборонных возможностей США, включая ядерную, обычную, противоракетную оборону и передовые неядерные возможности». Об этом говорится в совместном коммюнике 56-го Консультативного совещания по безопасности между США и Республикой Корея, которое состоялось при участии обеих стран.

Остин отметил, что любая ядерная атака КНДР против Соединенных Штатов или их союзников и партнеров приведет к концу режима Ким Чен Ына.

«Любая ядерная атака КНДР против Соединенных Штатов или их союзников и партнеров является неприемлемой и приведет к концу режима Кима», - говорится в коммюнике.

США и Южная Корея также выразили обеспокоенность тем, что военное сотрудничество между россией и КНДР, усилившееся после подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, усугубляет региональную нестабильность.

«Оба лидера четко дали понять, что военное сотрудничество, включая незаконную торговлю оружием и передачу высоких технологий между россией и КНДР, является явным нарушением резолюций СБ ООН и призвали россию выполнять свои обязательства. Оба лидера также решительно осудили то, что военное сотрудничество между россией и КНДР вышло за рамки передачи военных поставок к фактическому развертыванию сил и пообещали тесно координировать с международным сообществом в этом вопросе», - говорится в заявлении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

США оружие КНДР Южная Корея Северная Корея

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ограничения прав человека в Украине пропорциональны, но нужно лучше защищать права общественных активистов – Еврокомиссия

Еврокомиссия в отчете указала, что в Украине сохраняется всеобщее уважение прав человека, ограничение прав во время военного состояния пропорционально, но надо избегать давления на общественных активистов.

Какие риски несет в себе «узаконивание» следственным судьей нарушения права на свободу от саморазоблачения – статья д. ю. н., профессора Николая Мельника

Право подозреваемого на свободу от саморазоблачения исключает любое принуждение со стороны обвинения в предоставлении ей подозреваемым информации и доказательств, которые носят инкриминирующий характер и могут быть использованы стороной обвинения для доказательства виновности подозреваемого – д. ю. н., профессор Николай Мельник

Правительству поручат проверить украинцев, получающих «чернобыльскую пенсию» – бюджетный комитет

«Чернобыльская пенсия» будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год – глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

Верховная Рада одобрила законопроект об освобождении от дальнейшего отбывания наказания осужденных, не отбывших наказание вследствие войны

Осужденных, не отбывших назначенное приговором суда наказание в результате вооруженной агрессии, временной оккупации отдельных территорий Украины, по решению суда предлагают освободить от дальнейшего отбывания наказания.

Кассационные фильтры для ограничения доступа дел в кассационные суды необходимо ужесточить – Верховный Суд

Прежде всего, кассационные фильтры хотят ужесточить для Кассационного административного суда Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва