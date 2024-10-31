Практика судов
  1. В Украине

В Украине создадут веб-портал судебных решений о военных преступлениях War Crime

11:34, 31 октября 2024
War Crime будет предоставлять быстрый и открытый доступ к судебным решениям и позволит юристам и исследователям отслеживать судебную практику по рассмотрению дел о совершении военных преступлений.
В Украине создадут веб-портал судебных решений о военных преступлениях War Crime
Фото: koda.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине зарегистрировано уже более 140 000 дел о военных преступлениях. Решения по этим делам будут собраны на отдельной цифровой платформе – War Crime. Об этом было объявлено во время Второй ежегодной конференции «Правосудие в национальных судах по делам о военных преступлениях», которая прошла в Киеве под лозунгом «Отстаивая неотвратимость наказания», передает ГП «Информационные судебные системы».

«Мы начинаем воплощать большой замысел совместно с международными партнерами – Программа USAID «Справедливость для всех» – USAID Justice for All Activity – создавать цифровую поисковую платформу War Crime. Государственная судебная администрация Украины и ГП «Информационные Судебные Системы» выступают техническим партнером Высшего совета правосудия в этом масштабном проекте. Для Проектного офиса по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации судов, органов и учреждений системы правосудия при ГСА Украины War Crime станет первым проектом», - сообщил во время конференции заместитель Председателя ГСА по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Леонид Сапельников.

Платформа будет предоставлять быстрый и открытый доступ к судебным решениям и позволит юристам и исследователям отслеживать судебную практику по рассмотрению дел о совершении военных преступлений, а также откроет больше инструментов для анализа и систематизации.

Леонид Сапельников напомнил, что после проведения совместно с международными партнерами технического и функционального аудитов ЕСИТС были анонсированы глубокие реформы и изменения подходов к развитию информационных систем судебной власти. Среди них: полная автоматизация рабочих процессов, просмотр UX/UI, упрощение работы пользователей и обеспечение доступности для всех; возможностей для принятия более обоснованных решений, внедрения Проектного офиса для эффективной координации разработки новых ИТ-продуктов.

Ранее в Верховном Суде выступили с инициативой ужесточения кассационных фильтров и таким образом уменьшения оснований для пересмотра дел в кассационной инстанции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ограничения прав человека в Украине пропорциональны, но нужно лучше защищать права общественных активистов – Еврокомиссия

Еврокомиссия в отчете указала, что в Украине сохраняется всеобщее уважение прав человека, ограничение прав во время военного состояния пропорционально, но надо избегать давления на общественных активистов.

Какие риски несет в себе «узаконивание» следственным судьей нарушения права на свободу от саморазоблачения – статья д. ю. н., профессора Николая Мельника

Право подозреваемого на свободу от саморазоблачения исключает любое принуждение со стороны обвинения в предоставлении ей подозреваемым информации и доказательств, которые носят инкриминирующий характер и могут быть использованы стороной обвинения для доказательства виновности подозреваемого – д. ю. н., профессор Николай Мельник

Правительству поручат проверить украинцев, получающих «чернобыльскую пенсию» – бюджетный комитет

«Чернобыльская пенсия» будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год – глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

Верховная Рада одобрила законопроект об освобождении от дальнейшего отбывания наказания осужденных, не отбывших наказание вследствие войны

Осужденных, не отбывших назначенное приговором суда наказание в результате вооруженной агрессии, временной оккупации отдельных территорий Украины, по решению суда предлагают освободить от дальнейшего отбывания наказания.

Кассационные фильтры для ограничения доступа дел в кассационные суды необходимо ужесточить – Верховный Суд

Прежде всего, кассационные фильтры хотят ужесточить для Кассационного административного суда Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва