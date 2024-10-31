В Украине создадут веб-портал судебных решений о военных преступлениях War Crime

War Crime будет предоставлять быстрый и открытый доступ к судебным решениям и позволит юристам и исследователям отслеживать судебную практику по рассмотрению дел о совершении военных преступлений.

Фото: koda.gov.ua

В Украине зарегистрировано уже более 140 000 дел о военных преступлениях. Решения по этим делам будут собраны на отдельной цифровой платформе – War Crime. Об этом было объявлено во время Второй ежегодной конференции «Правосудие в национальных судах по делам о военных преступлениях», которая прошла в Киеве под лозунгом «Отстаивая неотвратимость наказания», передает ГП «Информационные судебные системы».

«Мы начинаем воплощать большой замысел совместно с международными партнерами – Программа USAID «Справедливость для всех» – USAID Justice for All Activity – создавать цифровую поисковую платформу War Crime. Государственная судебная администрация Украины и ГП «Информационные Судебные Системы» выступают техническим партнером Высшего совета правосудия в этом масштабном проекте. Для Проектного офиса по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации судов, органов и учреждений системы правосудия при ГСА Украины War Crime станет первым проектом», - сообщил во время конференции заместитель Председателя ГСА по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Леонид Сапельников.

Платформа будет предоставлять быстрый и открытый доступ к судебным решениям и позволит юристам и исследователям отслеживать судебную практику по рассмотрению дел о совершении военных преступлений, а также откроет больше инструментов для анализа и систематизации.

Леонид Сапельников напомнил, что после проведения совместно с международными партнерами технического и функционального аудитов ЕСИТС были анонсированы глубокие реформы и изменения подходов к развитию информационных систем судебной власти. Среди них: полная автоматизация рабочих процессов, просмотр UX/UI, упрощение работы пользователей и обеспечение доступности для всех; возможностей для принятия более обоснованных решений, внедрения Проектного офиса для эффективной координации разработки новых ИТ-продуктов.

Ранее в Верховном Суде выступили с инициативой ужесточения кассационных фильтров и таким образом уменьшения оснований для пересмотра дел в кассационной инстанции.

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