В Україні створять вебпортал судових рішень про воєнні злочини War Crime

War Crime надаватиме швидкий та відкритий доступ до судових рішень та дасть змогу правникам та дослідникам відстежувати судову практику з розгляду справ про вчинення воєнних злочинів.

Фото: koda.gov.ua

В Україні зареєстровано вже понад 140 000 справ про воєнні злочини. Рішення у цих справах будуть зібрані на окремій цифровій платформі - War Crime. Про це було оголошено під час Другої щорічної конференції «Правосуддя в національних судах у справах про воєнні злочини», що пройшла у Києві під гаслом «Обстоюючи невідворотність покарання», передає ДП «Інформаційні судові системи».

«Ми починаємо втілювати великий задум спільно із міжнародними партнерами – Програма USAID «Справедливість для всіх» - USAID Justice for All Activity – створювати цифрову пошукову платформу War Crime. Державна судова адміністрація України та ДП «Інформаційні Судові Системи» виступають технічним партнером Вища рада правосуддя у цьому масштабному проєкті. Для Проєктного офісу з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації судів, органів та установ системи правосуддя при ДСА України War Crime стане першим проєктом», - повідомив під час конференції заступник Голови ДСА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Леонід Сапельніков.

Платформа надаватиме швидкий та відкритий доступ до судових рішень та дасть змогу правникам та дослідникам відстежувати судову практику з розгляду справ про вчинення воєнних злочинів, а також відкриє більше інструментів для аналізу та систематизації.

Леонід Сапельніков нагадав, що після проведення спільно з міжнародними партнерами технічного та функціонального аудитів ЄСІТС було анонсовно глибокі реформи та зміни підходів до розвитку інформаційних систем судової влади. Серед них: повна автоматизація робочих процесів, перегляд UX/UI, спрощення роботи користувачів та забезпечення доступності для всіх, підхід побудови системи на базі компонованої архітектури для полегшення оновлень та масштабування, забезпечення інтероперабельності та повторного використання сервісів, впровадження міжнародних стандартів інформаційної безпеки, покращення аналітичних можливостей для прийняття більш обґрунтованих рішень, впровадження Проєктного офісу для ефективної координації розробки нових ІТ-продуктів.

Раніше ми писали, що у Верховному Суді виступили з ініціативою посилити касаційні фільтри і таким чином зменшити підстави для перегляду справ у касаційній інстанції.

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