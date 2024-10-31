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Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади Генпрокурора Андрія Костіна

09:44, 31 жовтня 2024
Президент звільнив Андрія Костіна з посади Генерального прокурора.
Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади Генпрокурора Андрія Костіна
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Андрія Костіна офіційно звільнили з посади Генерального прокурора. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ 745/2024.

У документі сказано:

«Звільнити Костіна Андрія Євгеновича з посади Генерального прокурора.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

31 жовтня 2024 року».

Нагадаємо, 29 жовтня Верховна Рада проголосувала за проект постанови про надання згоди на звільнення Президентом України Андрія Костіна з посади Генерального прокурора.

Він особисто прийшов на засідання Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, а також на засідання парламенту.

22 жовтня Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що звільняється з посади.

«Вважаю абсолютно правильною позицію Президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність. У тому числі, політична відповідальність.

Я вдячний Президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади Генерального прокурора» - зазначив Андрій Костін.

25 жовтня у Офісі Генпрокурора повідомили, що Рада прокурорів підтримала внесення змін до Закону «Про прокуратуру», які покликані унеможливити для прокурорів отримання пенсій одночасно із заробітною платою. 

Згідно з цими пропозиціями, виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їх звільнення з роботи. Тобто за принципом: або зарплата, або пенсія. Відповідні напрацювання будуть передані суб’єкту законодавчої ініціативи. 

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