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Верховна Рада проголосувала за звільнення Андрія Костіна з посади Генпрокурора

16:05, 29 жовтня 2024
Народні депутати підтримали подання Президента Володимира Зеленського про звільнення Генпрокурора Андрія Костіна.
Верховна Рада проголосувала за звільнення Андрія Костіна з посади Генпрокурора
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29 жовтня Верховна Рада проголосувала за проект постанови про надання згоди на звільнення Президентом України Андрія Костіна з посади Генерального прокурора.

Він особисто прийшов на засідання Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, а також на засідання парламенту.

Нагадаємо, 22 жовтня Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що звільняється з посади.

«Вважаю абсолютно правильною позицію Президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність. У тому числі, політична відповідальність.

Я вдячний Президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади Генерального прокурора» - зазначив Андрій Костін.

25 жовтня у Офісі Генпрокурора повідомили, що Рада прокурорів підтримала внесення змін до Закону «Про прокуратуру», які покликані унеможливити для прокурорів отримання пенсій одночасно із заробітною платою. 

Згідно з цими пропозиціями, виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їх звільнення з роботи. Тобто за принципом: або зарплата, або пенсія. Відповідні напрацювання будуть передані суб’єкту законодавчої ініціативи. 

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Верховна Рада України звільнення Володимир Зеленський офіс генерального прокурора

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