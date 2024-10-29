Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Верховная Рада проголосовала за увольнение Андрея Костина с должности Генпрокурора

16:05, 29 октября 2024
Народные депутаты поддержали представление Президента Владимира Зеленского об увольнении Генпрокурора Андрея Костина.
Верховная Рада проголосовала за увольнение Андрея Костина с должности Генпрокурора
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

29 октября Верховная Рада проголосовала за проект постановления о согласии на увольнение Президентом Украины Андрея Костина с должности Генерального прокурора.

Он лично пришел на заседание Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, а также на заседание парламента.

Напомним, 22 октября Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что увольняется с должности.

«Считаю абсолютно правильной позицию Президента Украины Владимира Зеленского по поводу того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения по предоставлению инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. Среди них, политическая ответственность.

Я благодарен Президенту Украины и Верховной Раде Украины за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности Генерального прокурора» - отметил Андрей Костин.

25 октября в Офисе Генпрокурора сообщили, что Совет прокуроров поддержал внесение изменений в Закон «О прокуратуре», которые призваны сделать невозможным для прокуроров получение пенсий одновременно с заработной платой.

Согласно этим предложениям, выплата пенсии за выслугу лет прокурорам будет производиться только после их увольнения с работы. То есть по принципу: либо зарплата, либо пенсия. Соответствующие наработки будут переданы субъекту законодательной инициативы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины увольнение Владимир Зеленский офис генерального прокурора

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Программа зимней еПоддержки – Денис Шмыгаль объяснил цель предоставления каждому украинцу 1000 грн

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, средства от предоставленной каждому украинцу 1000 грн будут реинвестированы населением в безопасность и оборону.

Верховная Рада одобрила упрощение процедуры списания БПЛА и средств РЭБ

Речь идет о списании БПЛА, комплексов и систем, которые были использованы с начала введения военного положения и не были списаны другим способом.

Верховная Рада проголосовала за увольнение Андрея Костина с должности Генпрокурора

Народные депутаты поддержали представление Президента Владимира Зеленского об увольнении Генпрокурора Андрея Костина.

Верховная Рада поддержала создание Социального реестра, который будет обмениваться данными с Реестром военнообязанных «Оберег»

Одобренный за основу законопроект предусматривает, что кроме Реестра военнообязанных «Оберег», Единый социальный реестр будет взаимодействовать с реестрами недвижимого имущества и транспортных средств.

Верховная Рада приняла закон о МСЭК, но непонятно, как он согласовывается с решением СНБО о ликвидации МСЭК до конца года

Народные депутаты уточнили полномочия МСЭК и порядок обжалования решений медико-социальных экспертных комиссий по новому закону.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду