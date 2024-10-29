В Одессе разоблачили должностных лиц МСЭК, которые «делали больными» уклонистов — поймали также двух военных в СЗЧ

В Одессе разоблачен врач, который совместно со должностными лицами МСЭК способствовал уклонению от военной службы и мобилизации.

В Одессе правоохранители сообщили о подозрении врачу в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщил официальный сайт ОГП.

Отмечается, что врач действовал в сговоре с должностными лицами МСЭК Одесской области. Подозреваемый собирал медицинскую документацию со сведениями о несуществующих болезнях и получал через посредника деньги от лиц, которым предлагалось получить группу инвалидности.

В уголовном производстве проведен ряд санкционированных обысков, в ходе которых изъята медицинская документация в отношении лиц, которые могли незаконно оформить группы инвалидности, а также денежные средства в сумме 74000 долларов США и 12500 грн.

Во время обыска административного здания КУ «ООЦМСЭ» правоохранители обнаружили двух военнослужащих, находившихся в розыске по факту самовольного ухода из воинской части.

«Они пытались оформить фиктивную инвалидность. Они доставлены в Военную службу правопорядка в Вооруженных Силах Украины. Также были выявлены пять человек призывного возраста, находившиеся в розыске по факту уклонения от военной службы, которые доставлены в РТЦК и СП», - заявили в ОГП.

Напомним, что в Киеве у работников Голосеевского районного ТЦК во время обысков было найдено $1,2 миллиона. По данным следствия, подозреваемые организовали схему получения взяток от мужчин, подлежащих мобилизации.

Кроме того, на Львовщине правоохранители разоблачили организаторов незаконных схем для избежание военной службы, среди которых - чиновник воинской части и заместитель начальника военно-медицинского клинического центра региона.

Добавим, в Киеве задержан помощник начальника Подольского ТЦК, который за взятку обещал отсрочку от мобилизации.

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