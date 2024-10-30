Кабмин предусмотрел создание реестра сведений о депортированных в связи с вооруженной агрессией рф детей

Правительство утвердило создание реестра сведений о детях, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией рф против Украины.

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Кабинет Министров на заседании утвердил Порядок создания, ведения, доступа к Реестру сведений о детях, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией рф против Украины.

Кроме того, создано Межведомственную комиссию по вопросам верификации сведений о детях, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией российской федерации против Украины, и утвержден ее состав.

Также, как говорится в сообщении, утверждено Положение о Межведомственной комиссии.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Верховная Рада 25 апреля приняла за основу законопроект Кабмина 10256, предусматривающий ведение учета лиц, жизни и здоровью которых нанесен ущерб вследствие вооруженной агрессии рф против Украины.

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