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Кабмін передбачив створення реєстру відомостей про депортованих у зв'язку зі збройною агресією рф дітей

09:42, 30 жовтня 2024
Уряд затвердив створення реєстру відомостей про дітей, депортованих або примусово переміщених у зв'язку зі збройною агресією рф проти України.
Кабмін передбачив створення реєстру відомостей про депортованих у зв'язку зі збройною агресією рф дітей
Джерело фото: Associated Press
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Кабінет Міністрів на засіданні затвердив Порядок створення, ведення, доступу до Реєстру відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених у звʼязку із збройною агресією рф проти України.

Крім того, утворено Міжвідомчу комісію з питань верифікації відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених у звʼязку із збройною агресією російської федерації проти України, та затверджено її склад.

Також, як йдеться у повідомленні, затверджено Положення про Міжвідомчу комісію.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Верховна Рада 25 квітня ухвалила за основу законопроект Кабміну 10256, який передбачає ведення обліку осіб, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії рф проти України.

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діти Кабінет Міністрів України війна депортація

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