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Денис Шмигаль озвучив суму субсидій і пільг, яку виплатили українцям за 10 місяців

18:13, 29 жовтня 2024
У цьому році зимові субсидії будуть за обсягом не меншими, ніж минулого року.
Денис Шмигаль озвучив суму субсидій і пільг, яку виплатили українцям за 10 місяців
Джерело фото: Денис Шмигаль / Facebook
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Держава готує комплексний пакет зимової підтримки родин, один із кроків – зимові субсидії обсягом не менше, ніж минулорічні. Як заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 29 жовтня, за жовтень українцям уже нараховано 1,4 млрд грн житлових субсидій та пільг, а загалом за 10 місяців цього року було нараховано й виплачено близько 29,6 млрд грн.

«Діє спрощений порядок оформлення субсидій, працює автоматичне перепризначення для тих, хто отримував субсидію протягом неопалювального сезону», — зазначив очільник Уряду.

Крім того, люди, які опалюють житло дровами, вугіллям, іншим твердим паливом, отримають додаткову виплату — до 21 тис. грн. За словами Прем’єр-міністра, ця програма охопить орієнтовно 500 тисяч українських родин.

Також Денис Шмигаль наголосив, що держава ретельно виконує і буде виконувати свої зобов’язання щодо пенсій. Він підкреслив, що цього місяця, зокрема пенсіонерам, виплачено 65 млрд грн.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що грошей на «зимові» субсидії та пільги закладено достатньо.

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