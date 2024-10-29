Денис Шмигаль озвучив суму субсидій і пільг, яку виплатили українцям за 10 місяців

У цьому році зимові субсидії будуть за обсягом не меншими, ніж минулого року.

Джерело фото: Денис Шмигаль / Facebook

Держава готує комплексний пакет зимової підтримки родин, один із кроків – зимові субсидії обсягом не менше, ніж минулорічні. Як заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 29 жовтня, за жовтень українцям уже нараховано 1,4 млрд грн житлових субсидій та пільг, а загалом за 10 місяців цього року було нараховано й виплачено близько 29,6 млрд грн.

«Діє спрощений порядок оформлення субсидій, працює автоматичне перепризначення для тих, хто отримував субсидію протягом неопалювального сезону», — зазначив очільник Уряду.

Крім того, люди, які опалюють житло дровами, вугіллям, іншим твердим паливом, отримають додаткову виплату — до 21 тис. грн. За словами Прем’єр-міністра, ця програма охопить орієнтовно 500 тисяч українських родин.

Також Денис Шмигаль наголосив, що держава ретельно виконує і буде виконувати свої зобов’язання щодо пенсій. Він підкреслив, що цього місяця, зокрема пенсіонерам, виплачено 65 млрд грн.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що грошей на «зимові» субсидії та пільги закладено достатньо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.