В Україні створять Єдиний соціальний реєстр — Рада зробила перший крок

Наявні інформаційні ресурси соціальної сфери об’єднають та реорганізують.

Фото: bin.ua

29 жовтня Верховна Рада прийняла за основу законопроект 11377 про Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

Документ підтримали 252 депутати.

Метою документу є об’єднання та реорганізація наявних інформаційних ресурсів соціальної сфери.

Пропонується об’єднати понад 30 реєстрів та баз даних соціальної сфери у Єдину інформаційну систему. Це спростить отримання соціальних допомог та дасть можливість громадянам, особливо для ВПО, звернутися за соціальною підтримкою в будь-якій точці України можна буде онлайн або особисто.

Раніше ми писали, що Єдиний соціальний реєстр буде взаємодіяти з Реєстром військовозобов'язаних «Оберіг», реєстрами нерухомого майна та транспортних засобів.

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