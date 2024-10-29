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В Украине создадут Единый социальный реестр — Рада сделала первый шаг

15:18, 29 октября 2024
Имеющиеся информационные ресурсы социальной сферы будут объединены и реорганизованы.
В Украине создадут Единый социальный реестр — Рада сделала первый шаг
Фото: bin.ua
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29 октября Верховная Рада приняла за основу законопроект 11377 о Единой информационной системе социальной сферы.

Документ поддержали 252 депутата.

Целью документа является объединение и реорганизация имеющихся информационных ресурсов социальной сферы.

Предлагается объединить более 30 реестров и баз данных социальной сферы в Единую информационную систему. Это упростит получение социальных пособий и позволит гражданам, особенно для ВПЛ, а обратиться за социальной поддержкой можно будет в ​​любой точке Украины онлайн или лично.

Ранее сообщалось, что Единый социальный реестр будет взаимодействовать с Реестром военнообязанных «Оберег», реестрами недвижимого имущества и транспортных средств.

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Верховная Рада Украины

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