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В Україні створять Єдиний соціальний реєстр, який буде взаємодіяти з Реєстром військовозобов'язаних

14:30, 25 липня 2024
Окрім Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг», Єдиний соціальний реєстр буде взаємодіяти з реєстрами нерухомого майна та транспортних засобів.
В Україні створять Єдиний соціальний реєстр, який буде взаємодіяти з Реєстром військовозобов'язаних
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Верховна Рада на наступних засіданнях розгляне питання створення в Україні Єдиного соціального реєстру, який буде містити дані про всіх отримувачів соціальної допомоги, пільг та інших соціальних гарантій від держави. При цьому він буде взаємодіяти в режимі реального часу з Реєстром військовозобов'язаних «Оберіг», Реєстром прав на нерухоме майно, Реєстром транспортних засобів, Реєстром актів цивільного стану та всіма іншими реєстрами. Це передбачено відповідним законопроектом 11377, який 24 липня рекомендував схвалити за основу Верховній Раді профільний Комітет з питань цифрової трансформації.

Крім того, новий Реєстр буде взаємодіяти з Електронною системою охорони здоров'я. Отже, буде містити дані про осіб з інвалідністю. Інформація про стан здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, відомості, одержані при медичному обстеженні, вносяться до Соціального реєстру у обсягах, визначених законом.

Також цей Соціальний реєстр взаємодіятиме з базою даних про осіб, які перетинають державний кордон.

До складу Соціального реєстру будуть входити:

  • Електронна особова справа соціальної сфери
  • Соціальна реєстраційна картка особи
  • Соціальна реєстраційна картка сім'ї
  • Соціальна реєстраційна картка домогосподарства
  • Поточні соціальні статуси особи
  • Журнал історії звернень за соціальною допомогою тощо.

Як зазначає Уряд, необхідним є встановлення на рівні закону правової можливості поступового об’єднання всіх реєстрів, баз даних та інших електронних інформаційних ресурсів соціальної сфери в єдиній системі з перенесенням до неї інформації, в тому числі персональних даних отримувачів соціальної підтримки, з таких інформаційних ресурсів та їх автоматичної заміни на Єдину систему.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що до 5 липня мала бути реалізована автоматична взаємодія між Реєстром військовозобов’язаних та Реєстром Пенсійного фонду – «Оберіг» буде отримувати дані про застрахованих працівників.

Автор: Наталя Мамченко 

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