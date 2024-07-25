В Украине создадут Единый социальный реестр, который будет взаимодействовать с Реестром военнообязанных

Верховная Рада на следующих заседаниях рассмотрит вопрос создания в Украине Единого социального реестра, который будет содержать данные обо всех получателях социальной помощи, льготах и других социальных гарантиях от государства. При этом он будет взаимодействовать в режиме реального времени с Реестром военнообязанных «Оберегов», Реестром прав на недвижимое имущество, Реестром транспортных средств, Реестром актов гражданского состояния и всеми другими реестрами. Это предусмотрено соответствующим законопроектом 11377, который 24 июля рекомендовал одобрить за основу Верховной Рады профильный Комитет по цифровой трансформации.
Кроме того, новый Реестр будет взаимодействовать с электронной системой здравоохранения. Следовательно, будет содержать данные о лицах с инвалидностью. Информация о состоянии здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, сведениях, полученных при медицинском обследовании, вносятся в Социальный реестр в объемах, определенных законом.
Также этот Социальный реестр будет взаимодействовать с базой данных о лицах, пересекающих государственную границу.
В состав Социального реестра будут входить:
Как отмечает Правительство, необходимо установление на уровне закона правовой возможности постепенного объединения всех реестров, баз данных и других электронных информационных ресурсов социальной сферы в единой системе с переносом в нее информации, в том числе персональных данных получателей социальной поддержки, с таких информационных ресурсов и их автоматической замены Единой системой.
Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что до 5 июля должно было быть реализовано автоматическое взаимодействие между Реестром военнообязанных и Реестром Пенсионного фонда – «Оберег» будет получать данные о застрахованных работниках.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.