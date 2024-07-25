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В Украине создадут Единый социальный реестр, который будет взаимодействовать с Реестром военнообязанных

14:30, 25 июля 2024
Кроме Реестра военнообязанных «Оберег», Единый социальный реестр будет взаимодействовать с реестрами недвижимого имущества и транспортных средств.
В Украине создадут Единый социальный реестр, который будет взаимодействовать с Реестром военнообязанных
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Верховная Рада на следующих заседаниях рассмотрит вопрос создания в Украине Единого социального реестра, который будет содержать данные обо всех получателях социальной помощи, льготах и ​​других социальных гарантиях от государства. При этом он будет взаимодействовать в режиме реального времени с Реестром военнообязанных «Оберегов», Реестром прав на недвижимое имущество, Реестром транспортных средств, Реестром актов гражданского состояния и всеми другими реестрами. Это предусмотрено соответствующим законопроектом 11377, который 24 июля рекомендовал одобрить за основу Верховной Рады профильный Комитет по цифровой трансформации.

Кроме того, новый Реестр будет взаимодействовать с электронной системой здравоохранения. Следовательно, будет содержать данные о лицах с инвалидностью. Информация о состоянии здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, сведениях, полученных при медицинском обследовании, вносятся в Социальный реестр в объемах, определенных законом.

Также этот Социальный реестр будет взаимодействовать с базой данных о лицах, пересекающих государственную границу.

В состав Социального реестра будут входить:

  • Электронное личное дело социальной сферы
  • Социальная регистрационная карточка лица
  • Социальная регистрационная карта семьи
  • Социальная регистрационная карта домохозяйства
  • Текущие социальные статусы личности
  • Журнал истории обращений за социальной помощью.

Как отмечает Правительство, необходимо установление на уровне закона правовой возможности постепенного объединения всех реестров, баз данных и других электронных информационных ресурсов социальной сферы в единой системе с переносом в нее информации, в том числе персональных данных получателей социальной поддержки, с таких информационных ресурсов и их автоматической замены Единой системой.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что до 5 июля должно было быть реализовано автоматическое взаимодействие между Реестром военнообязанных и Реестром Пенсионного фонда – «Оберег» будет получать данные о застрахованных работниках.

Автор: Наталя Мамченко 

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