В Украине создадут Единый социальный реестр, который будет взаимодействовать с Реестром военнообязанных

Кроме Реестра военнообязанных «Оберег», Единый социальный реестр будет взаимодействовать с реестрами недвижимого имущества и транспортных средств.

Верховная Рада на следующих заседаниях рассмотрит вопрос создания в Украине Единого социального реестра, который будет содержать данные обо всех получателях социальной помощи, льготах и ​​других социальных гарантиях от государства. При этом он будет взаимодействовать в режиме реального времени с Реестром военнообязанных «Оберегов», Реестром прав на недвижимое имущество, Реестром транспортных средств, Реестром актов гражданского состояния и всеми другими реестрами. Это предусмотрено соответствующим законопроектом 11377, который 24 июля рекомендовал одобрить за основу Верховной Рады профильный Комитет по цифровой трансформации.

Кроме того, новый Реестр будет взаимодействовать с электронной системой здравоохранения. Следовательно, будет содержать данные о лицах с инвалидностью. Информация о состоянии здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, сведениях, полученных при медицинском обследовании, вносятся в Социальный реестр в объемах, определенных законом.

Также этот Социальный реестр будет взаимодействовать с базой данных о лицах, пересекающих государственную границу.

В состав Социального реестра будут входить:

Электронное личное дело социальной сферы

Социальная регистрационная карточка лица

Социальная регистрационная карта семьи

Социальная регистрационная карта домохозяйства

Текущие социальные статусы личности

Журнал истории обращений за социальной помощью.

Как отмечает Правительство, необходимо установление на уровне закона правовой возможности постепенного объединения всех реестров, баз данных и других электронных информационных ресурсов социальной сферы в единой системе с переносом в нее информации, в том числе персональных данных получателей социальной поддержки, с таких информационных ресурсов и их автоматической замены Единой системой.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что до 5 июля должно было быть реализовано автоматическое взаимодействие между Реестром военнообязанных и Реестром Пенсионного фонда – «Оберег» будет получать данные о застрахованных работниках.

Автор: Наталя Мамченко

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