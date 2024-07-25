В Одессе неизвестный застрелил бездомных собак: дело расследует полиция

Полиция расследует жестокое обращение с животными в Хаджибейском районе Одессы.

В Хаджибейском районе Одессы полиция начала уголовное производство по факту жестокого обращения с животными после обнаружения убитых уличных собак с огнестрельными ранениями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

По информации правоохранителей, местная женщина, которая занималась бездомными собаками вместе с другими гражданами, обнаружила мертвых животных на улице Кустанайской 24 июля. Она также отметила, что слышала выстрелы в ночь с 23 на 24 июля.

Полиция квалифицировала преступление как жестокое обращение с животными в соответствии с частью 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины. За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.

Следователи отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 начали расследование. Сейчас правоохранители проверяют камеры наружного видеонаблюдения, опрашивают жителей близлежащих домов и проводят другие оперативно-розыскные мероприятия. Тела животных будут направлены на экспертизу для определения причин их гибели и оружия, которое было использовано.

Следствие продолжается, и правоохранители принимают меры для установления лица, причастного к убийству собак, и его дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.

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