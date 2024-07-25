«Мы бомжи»: в Киеве жители разрушенного дома просят срочной помощи от власти

Жители разрушенного дома в Киеве заявляют, что власти не реагируют должным образом на их обращения.

Источник фото: Facebook / Татьяна Дарьина

Жители дома на улице Владимира Сальского в Киеве, который был разрушен в результате ракетного обстрела 8 июля, остаются без крыши над головой и просят власти срочно решить их ситуацию. Об этом сообщила председатель Ассоциации ОСМД и ЖСК Шевченковского района столицы Татьяна Дарьина.

По ее словам, жители сейчас находятся на руинах собственных домов и отмечают отсутствие должной реакции со стороны власти. «Мы бомжи», - говорят они, отчаявшиеся и нервные, потеряв веру в обещания.

Татьяна Дарьина подчеркивает, что расселение пострадавших до сих пор не проведено. Нет также строительной экспертизы и финансовой поддержки. «Да, поддерживали депутаты, волонтеры. Да, написаны заявления в управление социальной защиты. Да, пообещали дать экспертное заключение и проводится тендер на определение организации по обследованию. Но ожидание результатов жителей разрушенного дома доводит до отчаяния», - отмечает она.

Жители официально обращаются к властям с требованием предоставить жилье, экспертное заключение и определить сроки восстановления дома. «Все понимают у нас война, поэтому и реакция должна быть за пределами бюрократической волокиты. Люди, среди которых и женщины и дети военных на грани отчаяния и готовы идти со спальными мешками под КГГА», - отмечает Дарьина.

Заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп сообщил, что городские службы работают над подключением уцелевших квартир к коммуникациям. «Необходимо, чтобы те квартиры, в которые могут вернуться жители, как можно скорее подключили к коммуникациям. Кроме того, ждем списки владельцев, которые нуждаются во временном жилье. Людей разместят в квартирах, находящихся на балансе КП «Финансовая компания «Житло-инвест», - сказал Непоп.

Также идет подготовка к инструментальному обследованию, после которого будет начато проектирование и восстановление разрушенной части дома. Владельцы квартир, которые не пострадали критически, могут претендовать на компенсацию по государственной программе «еВідновлення».

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