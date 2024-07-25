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Фонд госимущества запустил сервис бесплатной оценки недвижимости

14:49, 25 июля 2024
Сервис позволяет определить стоимость 18 типов недвижимого имущества при совершении сделок купли-продажи.
Фонд госимущества запустил сервис бесплатной оценки недвижимости
Источник фото: sudexpert.vn.ua
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Фонд государственного имущества презентовал онлайн-сервис, позволяющий бесплатно получить справку о стоимости своей недвижимости, сообщает пресс-служба ФГИУ.

Сервис позволяет определить стоимость 18 типов недвижимого имущества при совершении сделок купли-продажи. Сформировав документ, можно сохранить его и распечатать.

Чтобы получить э-справку об оценке, физическим и юридическим лицам нужно авторизироваться на сайте с помощью электронной подписи или через ID.GOV.UA.

Справка будет действовать в течение 30 календарных дней со дня ее формирования.

В случае несогласия с результатами автоматической оценки лицо имеет право заказать дополнительную оценку у оценщиков, но такая услуга будет платной.

Оценщик составляет отчет об оценке имущества, который регистрируется в Единой базе и действует в течение 6 месяцев с даты оценки.

Все субъекты оценочной деятельности (СОД) регистрируются и регистрируют оценщиков в составе СОД или по трудовому договору, чтобы иметь возможность регистрировать отчет об оценке в Единой базе.

Регистрация СОД осуществляется только по электронной печати СОД, а не по личной электронной подписи руководителя.

Нотариусам, чтобы сформировать выписку из Единой базы или отчет об оценке тоже необходима регистрация по личной квалифицированной электронной подписи, пишут в ФГИУ.

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