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Фонд держмайна запустив сервіс безкоштовної оцінки нерухомості

14:49, 25 липня 2024
Сервіс дозволяє визначити вартість 18 типів нерухомого майна при здійсненні операцій купівлі-продажу.
Фонд держмайна запустив сервіс безкоштовної оцінки нерухомості
Джерело фото: sudexpert.vn.ua
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Фонд державного майна презентував онлайн-сервіс, який дозволяє безплатно отримати довідку про вартість своєї нерухомості, повідомляє пресслужба ФДМУ.

Сервіс дозволяє визначити вартість 18 типів нерухомого майна при здійсненні операцій купівлі-продажу. Сформувавши документ, можна зберегти його та надрукувати.

Щоб отримати е-Довідку про оцінку, фізичним та юридичним особам потрібно авторизуватися на сайті за допомогою електронного підпису або через ID.GOV.UA.

Довідка буде чинна впродовж 30 календарних днів з дня її формування.

У випадку незгоди з результатами автоматичної оцінки особа має право замовити додаткову оцінку в оцінювачів, але така послуга буде платною.

Оцінювач складає звіт про оцінку майна, що реєструється в Єдиній базі та чинний протягом 6 місяців з дати оцінки.

Всі суб’єкти оціночної діяльності (СОД) реєструються та реєструють оцінювачів у складі СОД або за трудовим договором, щоб мати змогу реєструвати звіт про оцінку в Єдиній базі.

Реєстрація СОД здійснюється лише за електронною печаткою СОД, а не за особистим електронним підписом керівника.

Нотаріусам, щоб сформувати витяг з Єдиної бази або звіт про оцінку теж необхідна реєстрація за особистим кваліфікованим електронним підписом, пишуть в ФДМУ.

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