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Повідомити про зруйноване житло в міжнародний Реєстр збитків можна через Дію

14:13, 25 липня 2024
Повідомити можна навіть якщо право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав.
Повідомити про зруйноване житло в міжнародний Реєстр збитків можна через Дію
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Українці можуть повідомити про зруйноване та пошкоджене житло в міжнародний Реєстр збитків через Дію. Як зазначив очільник Мінцифри Михайло Федоров, з 25 липня всі українці можуть подати заяву до реєстру, який стане основою для майбутніх репарацій.

Якщо оселя була пошкоджена або знищена внаслідок російської агресії, заповнити заяву до міжнародного Реєстру збитків можна на порталі Дія (ТУТ).

Раніше для подання заяви необхідна була реєстрація житла в ДРРП та наявність акту комісійного обстеження майна, зараз систему доопрацювали і скористатися послугою можна, навіть якщо:

  • право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав;
  • немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади й не подавались на програму єВідновлення;
  • оселя на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що з серпня цього року відкриється можливість подати заяву до Міжнародного реєстру збитків для України за 12-ма новими категоріями. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 23 липня.

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