Улов із сюрпризом: контрабандист заховав цигарки серед риби

Прикордонники виявили 600 пачок сигарет у морепродуктах на кордоні з Румунією.

Велику контрабанду сигарет розкрили прикордонники на кордоні з Румунією. Як повідомили в Державній прикордонній службі України (ДПСУ), 64-річний українець намагався провезти 600 пачок тютюнових виробів, приховавши їх серед морепродуктів.

Зловмисника затримали під час ретельного огляду на прикордонному посту. Цигарки були вилучені і передані представникам митниці для подальших процедур.

Цей випадок підкреслює важливість постійного контролю та перевірок на кордоні для запобігання незаконному перевезенню товарів.

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