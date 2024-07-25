Улов с сюрпризом: контрабандист спрятал сигареты среди рыбы

Пограничники обнаружили 600 пачек сигарет в морепродуктах на границе с Румынией.

Крупную контрабанду сигарет раскрыли пограничники на границе с Румынией. Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ), 64-летний украинец пытался провезти 600 пачек табачных изделий, скрыв их среди морепродуктов.

Злоумышленника задержали во время тщательного досмотра на пограничном посту. Сигареты были изъяты и переданы представителям таможни для дальнейших процедур.

Этот случай подчеркивает важность постоянного контроля и проверок на границе для предотвращения незаконной перевозки товаров.

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