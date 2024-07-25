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Сообщить о разрушенном жилье в международный Реестр убытков можно через Дію

14:13, 25 июля 2024
Сообщить можно даже если право собственности не зарегистрировано в Реестре вещных прав.
Сообщить о разрушенном жилье в международный Реестр убытков можно через Дію
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Украинцы могут сообщить о разрушенном и поврежденном жилье в международный Реестр убытков через Дію. Как отметил глава Минцифры Михаил Федоров, с 25 июля все украинцы могут подать заявление в реестр, который станет основой для будущих репараций.

Если дом был поврежден или уничтожен в результате российской агрессии, заполнить заявление в международный Реестр убытков можно на портале Дія (ЗДЕСЬ).

Раньше для подачи заявления необходима была регистрация жилья в ГРВП и наличие акта комиссионного обследования имущества, сейчас систему доработали и воспользоваться услугой можно, даже если:

  • право собственности не зарегистрировано в Реестре вещных прав;
  • нет акта о поврежденном имуществе от местных властей и не подавались на программу єВідновлення;
  • дом на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что с августа этого года откроется возможность подать заявление в Международный реестр убытков для Украины по 12 новым категориям. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Правительства 23 июля.

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