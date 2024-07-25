«Ми бомжі»: у Києві мешканці зруйнованого будинку просять термінової допомоги від влади

Мешканці зруйнованого будинку в Києві заявляють, що влада не реагує належно на їхні звернення.

Джерело фото: Facebook / Тетяна Дар'їна

Мешканці будинку на вулиці Володимира Сальського в Києві, що був зруйнований внаслідок ракетного обстрілу 8 липня, залишаються без даху над головою і просять владу терміново вирішити їхню ситуацію. Про це повідомила голова Асоціації ОСББ та ЖБК Шевченківського району столиці Тетяна Дар'їна.

За її словами, мешканці наразі перебувають на руїнах власних домівок і відзначають відсутність належної реакції з боку влади. «Ми бомжі», — кажуть вони, зневірені і знервовані, втративши віру в обіцянки.

Тетяна Дар'їна підкреслює, що розселення постраждалих досі не проведено. Немає також будівельної експертизи і фінансової підтримки. «Так, підтримували депутати, волонтери. Так, написані заяви до управління соціального захисту. Так, пообіцяли дати експертний висновок та проводиться тендер на визначення організації з обстеження. Але очікування результатів мешканців зруйнованого будинку доводить до розпачу», — зазначає вона.

Мешканці офіційно звертаються до влади з вимогою надати житло, експертний висновок і визначити терміни відновлення будинку. «Всі розуміють у нас війна, тож і реакція має бути поза межами бюрократичної тяганини. Люди, серед яких і жінки та діти військових на межі відчаю та готові йти зі спальними мішками під КМДА», — наголошує Дар'їна.

Заступник голови КМДА Вячеслав Непоп повідомив, що міські служби працюють над підключенням вцілілих квартир до комунікацій. «Необхідно, щоб ті квартири, в які можуть повернутися мешканці, якомога швидше підключили до комунікацій. Крім того, чекаємо на списки власників, які потребують тимчасового житла. Людей розмістять у квартирах, що знаходяться на балансі КП «Фінансова компанія «Житло-інвест», — сказав Непоп.

Також триває підготовка до інструментального обстеження, після якого буде розпочато проєктування і відбудова зруйнованої частини будинку. Власники квартир, що не постраждали критично, можуть претендувати на компенсацію за державною програмою «єВідновлення».

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