В Одесі невідомий застрелив безпритульних собак: справу розслідує поліція

Поліція розслідує жорстоке поводження з тваринами у Хаджибейському районі Одеси.

У Хаджибейському районі Одеси поліція розпочала кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами після виявлення вбитих вуличних собак з вогнепальними пораненнями. Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

За інформацією правоохоронців, місцева жінка, яка опікувалась безпритульними собаками разом з іншими громадянами, виявила мертвих тварин на вулиці Кустанайській 24 липня. Вона також зазначила, що чула постріли в ніч з 23 на 24 липня.

Поліція кваліфікувала злочин як жорстоке поводження з тваринами відповідно до частини 3 статті 299 Кримінального кодексу України. За такі дії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Слідчі відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 розпочали розслідування. Наразі правоохоронці перевіряють камери зовнішнього відеоспостереження, опитують мешканців прилеглих будинків і проводять інші оперативно-розшукові заходи. Тіла тварин буде скеровано на експертизу для визначення причин їх загибелі та зброї, яка була використана.

Слідство триває, і правоохоронці вживають заходів для встановлення особи, причетної до вбивства собак, та її подальшого притягнення до кримінальної відповідальності.

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