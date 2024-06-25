Единый социальный реестр будет взаимодействовать с Реестром военнообязанных «Оберег», реестрами недвижимого имущества и транспортных средств

Единый социальный реестр, который предлагает создать Кабмин, будет содержать данные обо всех получателях социальной помощи, льготах и других социальных гарантиях от государства. При этом он будет взаимодействовать в режиме реального времени с Реестром военнообязанных «Оберег», Реестром прав на недвижимое имущество, Реестром транспортных средств, Реестром актов гражданского состояния и всеми другими реестрами. Это предусмотрено соответствующим законопроектом 11377, который 24 июня зарегистрировал в Верховной Раде Кабмин.
Кроме того, он будет взаимодействовать с электронной системой здравоохранения. Следовательно, будет содержать данные о лицах с инвалидностью. Информация о состоянии здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, сведениях, полученных при медицинском обследовании, вносятся в Социальный реестр в объемах, определенных законом.
Также этот Социальный реестр будет взаимодействовать с базой данной лиц, пересекающих государственную границу.
В состав Социального реестра будут входить:
Как отмечает правительство, необходимо установление на уровне закона правовой возможности постепенного объединения всех реестров, баз данных и других электронных информационных ресурсов социальной сферы в единой системе с переносом к ней информации, в том числе персональных данных получателей социальной поддержки, с таких информационных ресурсов и их автоматической замены Единой системой как субъект электронного информационного взаимодействия этих информационных ресурсов.
Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что до 5 июля должно быть реализовано автоматическое взаимодействие между Реестром военнообязанных и Реестром Пенсионного фонда – «Оберіг» будет получать данные о застрахованных работниках.
Автор: Наталья Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.