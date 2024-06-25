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Единый социальный реестр будет взаимодействовать с Реестром военнообязанных «Оберег», реестрами недвижимого имущества и транспортных средств

15:58, 25 июня 2024
Государство будет видеть полную картину обо всех получателях социальной помощи.
Единый социальный реестр будет взаимодействовать с Реестром военнообязанных «Оберег», реестрами недвижимого имущества и транспортных средств
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Единый социальный реестр, который предлагает создать Кабмин, будет содержать данные обо всех получателях социальной помощи, льготах и ​​других социальных гарантиях от государства. При этом он будет взаимодействовать в режиме реального времени с Реестром военнообязанных «Оберег», Реестром прав на недвижимое имущество, Реестром транспортных средств, Реестром актов гражданского состояния и всеми другими реестрами. Это предусмотрено соответствующим законопроектом 11377, который 24 июня зарегистрировал в Верховной Раде Кабмин.

Кроме того, он будет взаимодействовать с электронной системой здравоохранения. Следовательно, будет содержать данные о лицах с инвалидностью. Информация о состоянии здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, сведениях, полученных при медицинском обследовании, вносятся в Социальный реестр в объемах, определенных законом.

Также этот Социальный реестр будет взаимодействовать с базой данной лиц, пересекающих государственную границу.

В состав Социального реестра будут входить:

  • Электронное личное дело социальной сферы
  • Социальная регистрационная карточка лица
  • Социальная регистрационная карта семьи
  • Социальная регистрационная карта домохозяйства
  • Текущие социальные статусы личности
  • Журнал истории обращений за социальной помощью.

Как отмечает правительство, необходимо установление на уровне закона правовой возможности постепенного объединения всех реестров, баз данных и других электронных информационных ресурсов социальной сферы в единой системе с переносом к ней информации, в том числе персональных данных получателей социальной поддержки, с таких информационных ресурсов и их автоматической замены Единой системой как субъект электронного информационного взаимодействия этих информационных ресурсов.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что до 5 июля должно быть реализовано автоматическое взаимодействие между Реестром военнообязанных и Реестром Пенсионного фонда – «Оберіг» будет получать данные о застрахованных работниках.

Автор: Наталья Мамченко 

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Единый социальный реестр будет взаимодействовать с Реестром военнообязанных «Оберег», реестрами недвижимого имущества и транспортных средств

Государство будет видеть полную картину обо всех получателях социальной помощи.

У лиц, имеющих право на отсрочку по другим основаниям, останется право поступить в аспирантуру по контракту на дневную форму

Для этого таким лицам нужно подтвердить соответствующее право на отсрочку средствами Портала Дія или путем электронного информационного взаимодействия между Реестром призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» и Единой государственной электронной базой по вопросам образования.

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