В Украине работает мобильное приложение для поиска детей

«Reunite Ukraine» используют для оперативного установления местонахождения ребенка.

Источник фото: ukrinform

Управление ювенальной превенции Национальной полиции Украины совместно с американской компанией «Find My Parent» разработали мобильное приложение «Reunite Ukraine», которое помогает в поиске пропавших детей, особенно в условиях войны.

В полиции рассказали о возможностях и функциях приложения.

«Reunite Ukraine» позволяет быстро сообщить о пропаже ребенка, загрузив его с App Store или Google Play. Благодаря бесплатному приложению, люди из разных уголков мира могут восстановить связь со своими родственниками и близкими.

Основная задача «Reunite Ukraine» - помощь в поиске детей, пропавших без вести, воссоединение семей, разлученных из-за войны, а также возвращение детей, принудительно вывезенных за пределы Украины или незаконно депортированных в российскую федерацию.

Интерфейс программы позволяет легко подавать сообщения о пропаже ребенка и предоставлять необходимую информацию для его поиска.

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