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В Україні працює мобільний застосунок для пошуку дітей

20:09, 25 червня 2024
«Reunite Ukraine» використовують для оперативного встановлення місцеперебування дитини.
В Україні працює мобільний застосунок для пошуку дітей
Джерело фото: ukrinform
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Управління ювенальної превенції Національної поліції України спільно з американською компанією «Find My Parent» розробили мобільний застосунок «Reunite Ukraine», який допомагає у пошуку зниклих дітей, особливо в умовах війни.

У поліції розповіли про можливості та функції застосунку.

«Reunite Ukraine» дозволяє швидко повідомити про зникнення дитини, завантаживши його з App Store або Google Play. Завдяки безкоштовному застосунку, люди з різних куточків світу можуть відновити зв'язок зі своїми родичами та близькими.

Основне завдання «Reunite Ukraine» – допомога у пошуку дітей, які зникли безвісти, возз’єднання сімей, розлучених через війну, а також повернення дітей, примусово вивезених за межі України або незаконно депортованих до російської федерації.

Інтерфейс програми дозволяє легко подавати повідомлення про зникнення дитини та надавати необхідну інформацію для її пошуку.

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