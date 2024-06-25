Лідери ЄС домовилися висунути Урсулу фон дер Ляєн кандидаткою на посаду голови Єврокомісії, — ЗМІ

Лідери країн ЄС домовилися про другий термін Урсули фон дер Ляйєн на посаді голови Єврокомісії.

Лідери країн Європейського союзу узгодили висунення кандидатури Урсули фон дер Ляєн на посаду голови Європейської комісії. Про це повідомляє агентство DPA із посиланням на джерела.

«Лідери країн ЄС, які брали участь в обговоренні кандидатур на ключові посади в блоці, погодилися на кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на другий термін на посаді голови ЄК», - йдеться в повідомленні.

Кандидатуру, про яку потім офіційно оголосять лідери країн ЄС, згодом має затвердити Європарламент.

Голосування в Європарламенті заплановано на 27-28 червня.

Крім цього, лідери ЄС домовилися висунути на пост глави Євроради експрем'єра Португалії Антоніу Кошту.

Також зафіксовані домовленості щодо висування прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас на посаду глави євродипломатії, яку обіймає Жозеп Боррель.

Раніше повідомлялося, що лідери ЄС провели обговорення кандидатів на керівні посади Співтовариства, остаточне рішення щодо яких буде ухвалене на формальному саміті, який пройде 27-27 червня в Брюсселі.

Додамо, що напередодні лідери ЄС не змогли домовитися про другий термін для президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

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