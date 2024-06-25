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Лидеры ЕС договорились выдвинуть Урсулу фон дер Ляйен кандидатом на должность главы Еврокомиссии, — СМИ

15:29, 25 июня 2024
Лидеры стран ЕС договорились о втором сроке Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии.
Лидеры ЕС договорились выдвинуть Урсулу фон дер Ляйен кандидатом на должность главы Еврокомиссии, — СМИ
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Лидеры стран Европейского союза согласовали выдвижение кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Европейской комиссии. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники.

«Лидеры стран ЕС, принимавшие участие в обсуждении кандидатур на ключевые должности в блоке, согласились на кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в должности главы ЕК», - говорится в сообщении.

Кандидатуру, о которой затем официально объявят лидеры стран ЕС, должен утвердить Европарламент.

Голосование в Европарламенте намечено на 27-28 июня.

Кроме этого, лидеры ЕС договорились выдвинуть на пост главы Евросовета экс-премьера Португалии Антониу Кошту.

Также зафиксированы договоренности по выдвижению премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность главы евродипломатии, которую занимает Жозеп Боррель.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС провели обсуждение кандидатов на руководящие должности Сообщества, окончательное решение по которым будет принято на формальном саммите, который пройдет 27-27 июня в Брюсселе.

Добавим, что накануне лидеры ЕС не смогли договориться о втором сроке для президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

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