Лідери ЄС не змогли домовитися про другий термін для президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, — ЗМІ

Учасники переговорів узгодили три кандидатури та продовжать обговорення на наступній зустрічі 27—28 червня.

Лідери Євросоюзу не змогли домовитися про другий термін для президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Про це повідомляє Politico.

За даними джерел, учасники переговорів узгодили три кандидатури. Їх продовжать обговорювати на наступній зустрічі 27—28 червня.

Зазначається, що спочатку після виборів до Європарламенту виник консенсус щодо кандидатури Урсули фон дер Ляєн на другий термін на посаді президентки Єврокомісії та Роберти Мецоли на посаді голови Європарламенту, експремʼєра Португалії Антоніу Кошти на посаду президента Європейської ради та премʼєрки Каї Каллас на посаду головного дипломата.

Очікувалося на швидкий розподіл посад між нинішньою коаліцією правоцентристської Європейської народної партії, соціалістів і лібералів.

Однак Європейська народна партія прагнула залишити Урсулу фон дер Ляєн і запропонувала соціалістам розділити повноваження президента Європейської ради на дві частини по 2,5 року, щоб частину терміну на посаді побув кандидат від ЄПН.

Водночас соціалісти й демократи сподівалися закріпити посаду президента Європейської ради за Антоніу Коштою. І вони обурилися пропозицією Європейської народної партії, додає видання.

Раніше повідомлялося, що лідери ЄС провели обговорення кандидатів на керівні посади Співтовариства, остаточне рішення щодо яких буде ухвалене на формальному саміті, який пройде 27-27 червня в Брюсселі.

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