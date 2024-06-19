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Лидеры ЕС не смогли договориться о втором сроке для президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, — СМИ

08:37, 19 июня 2024
Участники переговоров согласовали три кандидатуры и продолжат обсуждение на следующей встрече 27-28 июня.
Лидеры ЕС не смогли договориться о втором сроке для президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, — СМИ
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Лидеры Евросоюза не смогли договориться о втором сроке для президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен. Об этом сообщает Politico.

По данным источников, участники переговоров согласовали три кандидатуры. Их продолжат обсуждать на следующей встрече 27-28 июня.

Отмечается, что сначала после выборов в Европарламент возник консенсус относительно кандидатуры Урсулы фон дер Ляен на второй срок в должности президентки Еврокомиссии и Роберты Мецолы в должности главы Европарламента, экс-премьера Португалии Антониу Кошты на пост президента Европейского совета и премьера Каи Каллас на должность главного дипломата.

Ожидалось быстрого распределения должностей между нынешней коалицией правоцентристской Европейской народной партии, социалистов и либералов.

Однако Европейская народная партия стремилась покинуть Урсулу фон дер Ляен и предложила социалистам разделить полномочия президента Европейского совета на две части по 2,5 года, чтобы часть срока в должности побывал кандидат от ОПН.

В то же время социалисты и демократы надеялись закрепить должность президента Европейского совета за Антониу Коштой. И они возмутились предложением Европейской народной партии, добавляет издание.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС провели обсуждение кандидатов на руководящие должности Сообщества, окончательное решение по которым будет принято на формальном саммите, который пройдет 27-27 июня в Брюсселе.

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