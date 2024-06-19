Nvidia, производящая чипы искусственного интеллекта, стала самой дорогой компанией мира

Nvidia удалось обогнать техногигантов Microsoft и Apple.

Американская компания Nvidia, контролирующая около 80% рынка высокопроизводительных чипов искусственного интеллекта, стала самой дорогой компанией в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

Акции Nvidia выросли на 3,4% до примерно $3,3 триллиона – это позволило ей обогнать по капитализации техногигантов Microsoft Corp. и Apple Inc.

Nvidia считается крупнейшим бенефициаром технологии искусственного интеллекта, поскольку она доминирует на рынке благодаря своим востребованным микросхемам, помогающим центрам обработки данных выполнять сложные вычислительные задачи, необходимые для приложений искусственного интеллекта.

Компания является одной из немногих фирм, продемонстрировавшей значительный рост доходов от искусственного интеллекта. Во время последнего закрытия торгов акции выросли более чем на 160% в 2024 году, прибавив к рыночной капитализации более 2 триллионов долларов.

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