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Nvidia, яка виробляє чипи штучного інтелекту, стала найдорожчою компанією світу

08:26, 19 червня 2024
Nvidia вдалося обігнати техногігантів Microsoft та Apple.
Nvidia, яка виробляє чипи штучного інтелекту, стала найдорожчою компанією світу
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Американська компанія Nvidia, яка контролює близько 80% ринку високопродуктивних чипів штучного інтелекту, стала найдорожчою компанією у світі. Про це повідомляє Bloomberg.

Акції Nvidia зросли на 3,4% до приблизно $3,3 трильйона — це дозволило їй обігнати за капіталізацією техногігантів Microsoft Corp. і Apple Inc.

Nvidia вважається найбільшим бенефіціаром технології штучного інтелекту, оскільки вона домінує на ринку завдяки своїм затребуваним мікросхемам, які допомагають центрам обробки даних виконувати складні обчислювальні завдання, необхідні для додатків штучного інтелекту.

Компанія є однією з небагатьох фірм, яка продемонструвала значне зростання доходів від штучного інтелекту. Під час останнього закриття торгів акції зросли більш ніж на 160% у 2024 році, додавши до ринкової капіталізації понад 2 трильйони доларів.

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