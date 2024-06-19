Ночная атака «шахедами»: 19 дронов удалось уничтожить, в некоторых областях есть попадания

19 вражеских беспилотников сбиты в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.

Иллюстративное фото, источник - GETTY IMAGES

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В ночь на среду, 19 июня, войска рф атаковали Украину 21-м ударным БпЛА типа «Shahed-131/136», 19 дронов удалось уничтожить. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

«В результате боевой работы сбиты 19 вражеских ударных БПЛА типа «Shahed» в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях», — говорится в сообщении.

Российские оккупанты запускали дроны по направлениям Приморско-Ахтарск (рф) и мыс Чауда (временно оккупированный Крым).

Отражали воздушное нападение истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате вражеской атаки попадание.

В частности, в Малехове Львовской общины ранен 70-летний охранник, он находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Также в Малехове поврежден многоэтажный жилой дом, выбито 20 окон.

Кроме того, повреждено офисное помещение. Именно здесь пострадал охранник.

Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что во время первой ночной атаки «Shahed» в Малехове во Львовской области пострадал 47-летний мужчина.

Муж получил резаные раны. Медики предоставили ему помощь на месте. Обошлось без госпитализации.

Также Кировоградская ОВА сообщает, что в результате вражеской дроновой атаки в Александрийском районе в нескольких помещениях повреждены окна. Предварительно – без пострадавших.

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