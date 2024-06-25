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Первая пара плей-офф Евро-2024: Италия против Швейцарии

15:08, 25 июня 2024
Этот поединок определит первого четвертьфиналиста Евро-2024.
Первая пара плей-офф Евро-2024: Италия против Швейцарии
Источник фото: UA-Football
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Стала известна первая пара плей-офф чемпионата Европы по футболу 2024 года. Сборная Италии, действующий чемпион Евро, сыграет против Швейцарии в 1/8 финала турнира 29 июня в 19:00 по киевскому времени.

Швейцария, под руководством тренера Мурата Якина, вышла в плей-офф с 5 очками, заняв второе место в группе A. Они одержали победу над Венгрией (3:1), сыграли вничью с Шотландией (1:1) и Германией (1:1). Германия, набрав 7 баллов, финишировала первой в группе.

Италия с 4 очками завершила групповой этап на втором месте в квартете B. Победу в группе одержала Испания с максимальными 9 очками. На пути к плей-офф «Скуадра Адзурра» победила Албанию (2:1), проиграла Испании (0:1) и на последних секундах вырвала ничью против Хорватии (1:1).

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