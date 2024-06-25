У лиц, имеющих право на отсрочку по другим основаниям, останется право поступить в аспирантуру по контракту на дневную форму

Для этого таким лицам нужно подтвердить соответствующее право на отсрочку средствами Портала Дія или путем электронного информационного взаимодействия между Реестром призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» и Единой государственной электронной базой по вопросам образования.

Для лиц, которые и так имели право на отсрочку по другим основаниям, правила поступления в аспирантуру и восстановления не изменятся. Это следует из проекта приказа «О некоторых особенностях приобретения и обновления и статуса соискателя высшего образования в 2024 году» №910 от 24 июня 2024 года. В настоящее время приказ не опубликован на сайте МОН, и, судя по Реестру нормативно-правовых актов, пока не юстирован.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в МОН сообщили, что в 2024 году отменено поступление на дневную форму обучения в аспирантуре по контракту и откорректированы правила возобновления обучения в аспирантуре. Это, по словам МОН, сделано для того, чтобы «обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент избегания мобилизации».

Вступление на обучение в аспирантуре по контракту в этом году будет возможно только на заочной и вечерней формах, которые, как подчеркнул министр образования, Оксен Лисовый, не дают право на отсрочку.

Вместе с тем, судя по проекту приказа, , который опубликовала «Освіта.ua», не изменяются ранее установленные правила для лиц, имеющих право на отсрочку, например, забронированными за органами государственной власти, или признанными в установленном порядке лицами с инвалидностью, или соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, что выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной ч. 2 статьи 10 Закона «Об образовании», научные и научно-педагогических работников, лиц до достижения 25-летнего возраста, прошедших базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу и т.д.

Для этого таким лицам нужно подтвердить соответствующее право на отсрочку средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портала Дія) или путем электронного информационного взаимодействия между Единым государственным реестром из призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» и Единой государственной электронной базой по вопросам образования.

Так, проектом приказа предусмотрено временно до 1 января 2025 года приостановить прием заявлений, проведение конкурсного отбора, заключение договоров об обучении между высшим образованием и поступающим, и зачисление на обучение для получения третьего (образовательно-научного, образовательно-творческого) уровня высшего образования и в ассистентуру-стажировку на дневную или дуальную формы получения образования за средства физических и юридических лиц (кроме поступающих из числа лиц, определенных частями 1, 3, 5, 6 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации»), при условии подтверждения соответствующего права средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портала Дія) или путем электронного информационного взаимодействия между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и Единой государственной электронной базой по вопросам образования).

Также до 1 января 2025 года предлагается приостановить перевод соискателей высшего образования на дневную или дуальную формы получения образования с других форм получения образования, но это, опять-таки, не касается соискателей высшего образования из числа лиц, определенных частями 1, 3, 5, 6 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» при условии подтверждения соответствующего права средствами Портала Дія или путем электронного информационного взаимодействия между «Оберег» и Единым государственным электронным по вопросам образования.

Аналогично предлагается приостановить до 1 января 2025 возобновление, включая допуск к образовательному процессу после завершения срока прерывания обучения, на дневную или дуальную формы получения образования, кроме лиц, определенных частями 1, 3, 5, 6 ст. 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», при условии подтверждения соответствующего права средствами Портала Дія или путем электронного информационного взаимодействия, а также кроме лиц, которые на дату обновления не достигли 25-летнего возраста, при наличии информации о предварительном обучении с Единой государственной электронной базе по вопросам образования; соискателей высшего образования, которые имели перерыв в обучении по беременности и родам или уходу за ребенком; лиц, освобожденных с военной службы после 24 февраля 2022 г. и некоторых других категорий.

Пока финальная редакция этого приказа, как уже было сказано, не опубликована на официальных ресурсах.

Автор: Наталья Мамченко

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