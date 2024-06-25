В Киеве проезд в общественном транспорте для школьников будет платным на период летних каникул

В то же время столичные учащиеся могут приобрести проездной в месяц или вторую половину месяца со скидкой в ​​75%.

Коллаж: sud.ua

В Киеве школьники должны платить за проезд в общественном транспорте с 1 июля по 31 августа. На период каникул по проездным скидка будет составлять 75%. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Как известно, согласно решению Киевсовета безвозмездный проезд и проезд с частичной оплатой предоставляется учащимся столичных учреждений общего среднего образования только во время учебного года и годового оценивания – с 1 сентября по 1 июля следующего года.

В то же время, школьники могут приобрести проездной на месяц или на вторую половину месяца со скидкой в ​​75%. Приобрести проездной билет можно через приложение «Киев Цифровой» или терминал самообслуживания.

Также пополнить учащийся можно в кассах КП «Киевский метрополитен» («Выдубичи 1», «Почайная 1», «Вокзальная»), на сайте и в приложении EasyPay, а также на сайте КП «ГИОЦ».

Так, согласно распоряжению КГГА № 399 от 5 марта 2020 года стоимость проездных билетов в городском пассажирском транспорте для учащихся дневной формы обучения составляет:

без ограничения поездок в месяц – 325 грн;

без ограничения поездок на вторую половину месяца – 162,50 грн.;

проездной в месяц на 46 поездок – 72,50 грн;

проездной в месяц на 62 поездки – 97,50 грн;

проездной в месяц на 92 поездки – 143,75 грн;

проездной в месяц 124 поездки – 192,50 грн.

Кроме того, на учащийся билет можно приобрести одноразовые поездки, однако в таком случае «учащаяся» скидка не применяется.

Также в КГГА отметили, что с 1 июля по 31 августа за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях должны платить и курсанты высших военных учебных заведений Киева.

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