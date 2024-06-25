В Киеве проезд в общественном транспорте для школьников будет платным на период летних каникул

В Киеве школьники должны платить за проезд в общественном транспорте с 1 июля по 31 августа. На период каникул по проездным скидка будет составлять 75%. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Как известно, согласно решению Киевсовета безвозмездный проезд и проезд с частичной оплатой предоставляется учащимся столичных учреждений общего среднего образования только во время учебного года и годового оценивания – с 1 сентября по 1 июля следующего года.
В то же время, школьники могут приобрести проездной на месяц или на вторую половину месяца со скидкой в 75%. Приобрести проездной билет можно через приложение «Киев Цифровой» или терминал самообслуживания.
Также пополнить учащийся можно в кассах КП «Киевский метрополитен» («Выдубичи 1», «Почайная 1», «Вокзальная»), на сайте и в приложении EasyPay, а также на сайте КП «ГИОЦ».
Так, согласно распоряжению КГГА № 399 от 5 марта 2020 года стоимость проездных билетов в городском пассажирском транспорте для учащихся дневной формы обучения составляет:
Кроме того, на учащийся билет можно приобрести одноразовые поездки, однако в таком случае «учащаяся» скидка не применяется.
Также в КГГА отметили, что с 1 июля по 31 августа за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях должны платить и курсанты высших военных учебных заведений Киева.
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