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Дополнительные 100 000 гривен: в Минобороны напомнили порядок выплат военным на период военного положения

18:41, 25 июня 2024
Выплата 100 000 гривен в месяц осуществляется военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, и семьям пленных и пропавших без вести.
Дополнительные 100 000 гривен: в Минобороны напомнили порядок выплат военным на период военного положения
Источник фото: mrpl.city
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Министерство обороны Украины напомнило порядок начисления дополнительного вознаграждения военнослужащим на период действия военного положения. Выплаты предусмотрены для различных категорий военных в зависимости от их участия в боевых действиях и выполнения специальных задач.

Выплата 100 000 гривен

Дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен в месяц выплачивается военнослужащим Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта, которые:

  • Принимают непосредственное участие в боевых действиях.
  • Обеспечивают меры по национальной безопасности и обороне, отпора и сдерживания вооруженной агрессии.
  • Находятся в районах ведения боевых действий, включая временно оккупированные территории.

Это вознаграждение также выплачивается семьям пленных, пропавших без вести и во время лечения после получения ранений, травм или контузий, связанных с защитой Родины.

Выплата 50 000 гривен

Дополнительное вознаграждение в размере 50 000 гривен в месяц начисляется военнослужащим, которые:

  • Выполняют боевые или специальные задачи в составе органа военного управления, штаба группировки войск или штаба тактической группы до пункта управления оперативно-стратегической группировки войск включительно.
  • Осуществляют оперативное или боевое управление воинскими частями и подразделениями на линии боевого соприкосновения.

Перечень этих органов военного управления утверждается Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины или начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Выплата 30 000 гривен

Дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен в месяц выплачивается военнослужащим, которые:

  • Выполняют боевые или специальные задачи согласно боевым приказам в составе действующих группировок войск, резерва Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, развернутых пунктов управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
  • Занимаются противовоздушным прикрытием и наземной обороной объектов критической инфраструктуры.
  • Обеспечивают действующие группировки войск непосредственно в районах ведения боевых действий.

Другие случаи

Военнослужащие, которые находятся за пределами районов ведения боевых действий в подразделениях, не включенных в состав действующих группировок войск, резерва Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины или развернутых пунктов управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, дополнительного вознаграждения не получают.

Этот порядок определен приказом МОУ № 260 от 07.06.2018 «Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам».

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