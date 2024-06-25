Дополнительные 100 000 гривен: в Минобороны напомнили порядок выплат военным на период военного положения

Министерство обороны Украины напомнило порядок начисления дополнительного вознаграждения военнослужащим на период действия военного положения. Выплаты предусмотрены для различных категорий военных в зависимости от их участия в боевых действиях и выполнения специальных задач.
Выплата 100 000 гривен
Дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен в месяц выплачивается военнослужащим Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта, которые:
Это вознаграждение также выплачивается семьям пленных, пропавших без вести и во время лечения после получения ранений, травм или контузий, связанных с защитой Родины.
Выплата 50 000 гривен
Дополнительное вознаграждение в размере 50 000 гривен в месяц начисляется военнослужащим, которые:
Перечень этих органов военного управления утверждается Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины или начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Выплата 30 000 гривен
Дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен в месяц выплачивается военнослужащим, которые:
Другие случаи
Военнослужащие, которые находятся за пределами районов ведения боевых действий в подразделениях, не включенных в состав действующих группировок войск, резерва Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины или развернутых пунктов управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, дополнительного вознаграждения не получают.
Этот порядок определен приказом МОУ № 260 от 07.06.2018 «Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам».
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