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Три крупнейших музыкальных лейбла подали в суд стартапы с искусственным интеллектом из-за нарушения авторских прав

19:40, 25 июня 2024
Технология искусственного интеллекта не освобождает компании, разрабатывающие эти модели от соблюдения закона об авторском праве.
Три крупнейших музыкальных лейбла подали в суд стартапы с искусственным интеллектом из-за нарушения авторских прав
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Музыкальные гиганты Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Group подали иски против стартапов с искусственным интеллектом Suno и Udio. Они обвиняют эти компании в нарушении авторских прав. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что американская ассоциация звукозаписывающей индустрии (RIAA) поддерживает иски и требует запретить использование этих музыкальных генераторов в будущем и взыскать возмещение ущерба в размере до $150 000 долларов за каждую похищенную песню.

Издание указывает, что стартапы Suno и Udio разрабатывают программное обеспечение, генерирующее музыку на основе текстового ввода.

Suno AI сотрудничает с Microsoft по созданию инструмента генерации музыки CoPilot.

RIAA утверждает, что треки, созданные этими сервисами, очень похожи на имеющиеся песни, вероятно, потому что они научились на охраняемой авторским правом музыке.

Ассоциация подчеркивает, что технология искусственного интеллекта не освобождает компании, разрабатывающие эти модели от соблюдения закона об авторском праве. Они пытаются доказать, что использование авторских треков без разрешения является нарушением закона.

Если суд примет иски, это может иметь серьезные финансовые последствия для Suno и Udio.

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