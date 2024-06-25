Часть недофинансирования армии покрывается за счет детенизации экономики, говорится о 60 млрд — Даниил Гетманцев

Это, конечно, не столько, сколько нам нужно для армии, чтобы ее дофинансировать, но это очень большие деньги, — отметил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что часть недофинансирования армии покрывается за счет детенизации экономики. Речь идет о 60 млрд гривен.

"Действительно, у нас есть недофинансирование армии, но часть уже покрывается за счет теневой экономики", – сказал Гетманцев в эфире ICTV.

Он отметил, что этой суммы не хватает, чтобы полностью ее дофинансировать, но это "очень большие деньги, которые раньше были в карманах мошенников".

"Благодаря тому, что мы жестко относимся и к злоупотреблению по НДС, и к злоупотреблению на таможне, и к злоупотреблению на рынках подакцизных товаров, нам удается существенно увеличить, даже в войну, поступления в бюджет", - подчеркнул Гетманцев.

Глава финансового комитета добавил, что сравнивая 2022, 2023 и 2024 годы с 2021 годом, очевидно, что объем налогового поступления растет.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Гетманцев отметил, что налогообложение и аккумулирование денег для армии – это вопрос выживания.

Он рассказал, что в финансовом комитете ожидают от Кабмина предложения по ставкам отдельных налогов с целью наполнения бюджета.

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