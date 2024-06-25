Частина недофінансування армії покривається за рахунок детінізації економіки, йдеться про 60 млрд — Данило Гетманцев

Це, безперечно, не стільки, скільки нам потрібно для армії, аби її дофінансувати, але це дуже великі гроші, — зазначив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що частина недофінансування армії покривається за рахунок детінізації економіки. Йдеться про 60 млрд грн.

"Дійсно, у нас є недофінансування армії, але частина вже покривається за рахунок тіньової економіки", - сказав Гетманцев в ефірі ICTV.

Він зазначив, що цієї суми не вистачає, щоб повністю її дофінансувати, але це "дуже великі гроші, які раніше були у кишенях шахраїв".

"Завдяки тому, що ми жорстко відносимося і до зловживання з ПДВ, і до зловживання на митниці, і до зловживання на ринках підакцизних товарів, нам вдається істотно збільшити, навіть у війну, надходження до бюджету", - підкреслив Гетманцев.

Голова фінансового комітету додав, що порівнюючи 2022, 2023 та 2024 роки з 2021 роком, очевидно, що обсяг податкового надходження зростає.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Гетманцев зазначив, що оподаткування та акумулювання грошей для армії — це питання виживання.

Він розповів, що у фінансовому комітеті очікують від Кабміну пропозиції щодо ставок окремих податків з метою наповнення бюджету.

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