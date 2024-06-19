Очікуємо «радикальних» пропозицій Кабміну: Данило Гетманцев – про підвищення податків

Гетманцев заявив, що Уряд найближчим часом подасть свої пропозиції.

Джерело фото: Данило Гетманцев

У фінансовому комітеті Верховної Ради найближчим часом очікують від Кабміну пропозиції щодо ставок окремих податків з метою наповнення бюджету. Про це в кулуарах Верховної Ради сказав журналістам голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Ми чули неодноразово від міністрів фінансів та оборони про значне недофінансування військових видатків у бюджеті, яке вимірюється сотнями мільярдів гривень. Це настільки великі гроші, що їх не можна закумулювати лише якимось точковими рішеннями або шляхом детінізації», - цитують в «Укрінформі» Гетманцева.

До того ж, за його словами, ресурс від детінізації вже використовується, що сприяло перевиконанню планових показників бюджету.

«Але бюджет не співставний з наявними потребами. Тому найближчим часом ми очікуємо пропозиції від Кабінету Міністрів, яким чином маємо покрити видатки на оборону. Я не знаю при цьому, які розміри податків запропонує Кабмін. Але, зважаючи на серйозність ситуації, очікую, що пропозиції будуть достатньо радикальними», - відмітив голова Комітету.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що також Гетманцев зазначив, що оподаткування та акумулювання грошей для армії — це питання виживання.

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