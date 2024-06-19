Ожидаем «радикальных» предложений Кабмина: Даниил Гетманцев – о повышении налогов

Гетманцев заявил, что Правительство в ближайшее время представит свои предложения.

Источник фото: Даниил Гетманцев

В финансовом комитете Верховной Рады в ближайшее время ожидают от Кабмина предложения по ставкам отдельных налогов с целью наполнения бюджета. Об этом в кулуарах Верховной Рады сказал журналистам глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Мы слышали неоднократно от министров финансов и обороны о значительном недофинансировании военных расходов в бюджете, которое измеряется сотнями миллиардов гривен. Это настолько большие деньги, что их нельзя аккумулировать только какими-то точечными решениями или путем детенизации», - цитируют в «Укринформе» Гетманцева.

К тому же, по его словам, ресурс от детенизации уже используется, что способствовало перевыполнению плановых показателей бюджета.

«Но бюджет не сопоставим с имеющимися потребностями. Поэтому в ближайшее время мы ожидаем предложения от Кабинета Министров, каким образом должны покрыть расходы на оборону. Я не знаю при этом какие размеры налогов предложит Кабмин. Но, учитывая серьезность ситуации, ожидаю, что предложения будут достаточно радикальными», - отметил глава Комитета.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что также Гетманцев отметил, что налогообложение и аккумулирование денег для армии – это вопрос выживания.

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