Практика судов
  1. В Украине

Ожидаем «радикальных» предложений Кабмина: Даниил Гетманцев – о повышении налогов

18:42, 19 июня 2024
Гетманцев заявил, что Правительство в ближайшее время представит свои предложения.
Ожидаем «радикальных» предложений Кабмина: Даниил Гетманцев – о повышении налогов
Источник фото: Даниил Гетманцев
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В финансовом комитете Верховной Рады в ближайшее время ожидают от Кабмина предложения по ставкам отдельных налогов с целью наполнения бюджета. Об этом в кулуарах Верховной Рады сказал журналистам глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Мы слышали неоднократно от министров финансов и обороны о значительном недофинансировании военных расходов в бюджете, которое измеряется сотнями миллиардов гривен. Это настолько большие деньги, что их нельзя аккумулировать только какими-то точечными решениями или путем детенизации», - цитируют в «Укринформе» Гетманцева.

К тому же, по его словам, ресурс от детенизации уже используется, что способствовало перевыполнению плановых показателей бюджета.

«Но бюджет не сопоставим с имеющимися потребностями. Поэтому в ближайшее время мы ожидаем предложения от Кабинета Министров, каким образом должны покрыть расходы на оборону. Я не знаю при этом какие размеры налогов предложит Кабмин. Но, учитывая серьезность ситуации, ожидаю, что предложения будут достаточно радикальными», - отметил глава Комитета.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что также Гетманцев отметил, что налогообложение и аккумулирование денег для армии – это вопрос выживания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин урегулировал порядок создания электронного военно-учетного документа с QR-кодом, но вновь не упомянул Резерв+

Правительство обнародовало изменения в постановление о порядке формирования электронного военно-учетного документа с QR-кодом, но не упомянуло о приложении Резерв+.

Военно-учетный документ с QR-кодом теперь можно предъявлять при пересечении границы – Пограничная служба

Впрочем, учитывая отсутствие опубликованного постановления о «Резерве+», пока неясно, на что могут ссылаться граждане, если пограничники откажут в принятии электронного военно-учетного документа.

ВККС назначила квалифоценивание судьям, которых ранее привлекли к дисциплинарной ответственности: список

Назначено квалификационное оценивание 12 судьям местных судов и судье Верховного Суда.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата суда сможет выполнять полномочия председателя суда – Рада одобрила законопроект

Руководитель аппарата суда или в. о. руководителя аппарата суда, при определенных условиях сможет осуществлять полномочия председателя суда до момента назначения, избрания, перевода или окончания командировки не менее одного судьи.

Военная полиция сможет задерживать на сутки лиц в военной форме, не имеющих при себе документов, и передавать их уполномоченным органам

У задержанных лиц в военной форме одежды смогут изымать документы, удостоверяющие личность.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України