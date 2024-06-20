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Разжигал религиозную рознь: в Черкассах сообщили о подозрении священнослужителю

07:18, 20 июня 2024
Теперь священнику грозит штраф или лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.
Разжигал религиозную рознь: в Черкассах сообщили о подозрении священнослужителю
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В Черкассах правоохранители сообщили о подозрении одному из руководителей ячейки УПЦ в Черкасской области по факту разжигания им религиозной вражды и ненависти, а также оскорбления чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, священнослужитель вопреки Конституции Украины и Законам Украины в части запрета проповедования вражды, нетерпимости к верующим другим религиозным организациям, являясь должностным лицом, осуществил умышленные, публичные высказывания, направленные на разжигание религиозной вражды и ненависти, а также связи с их религиозными убеждениями.

Указанные действия злоумышленника зафиксированы на видеозапись, которая в дальнейшем размещена на различных открытых интернет ресурсах.

Теперь ему грозит наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

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